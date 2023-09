Rebel Moon, Netflix va in causa per il film di Zack Snyder: cosa è successo?

Rebel Moon di Zack Snyder è certamente uno dei film Netflix più attesi di sempre, ma il cammino da qui alla data d'uscita del 22 dicembre sarà a dir poco accidentato per la piattaforma di streaming on demand Netflix.

É di queste ore infatti la notizia che Netflix è stata citata in giudizio da una casa di sviluppo di videogiochi per aver annullato un contratto per la creazione di un gioco gdr basato su Rebel Moon di Zack Snyder. In una dichiarazione depositata oggi presso un tribunale federale, Evil Genius Games afferma di aver lavorato fianco a fianco con lo streamer per mettere insieme un gioco di ruolo che avrebbe dovuto essere rilasciato insieme al primo film di Rebel Moon, ma dopo qualche mese di collaborazione la partnership tra le due società è andata in frantumi. tutto è crollato.

"Poche settimane dopo che il lavoro era stato finalizzato e consegnato a Netflix, Netflix ha fatto un completo dietrofront e ha accusato il querelante di aver violato le disposizioni sulla riservatezza dell'accordo rilasciando presumibilmente contenuti riservati di Rebel Moon durante una fiera commerciale e svelando anticipatamente ai rivenditori una serie di artwork non approvati per il gioco di Rebel Moon", afferma il documento in merito all'improvvisa risoluzione dell'accordo di licenza risalente al maggio di quest'anno. Pur ammettendo di aver mostrato i concept alla Game Manufacturers Association Exposition, Evil Genius insiste di aver ricevuto il permesso dallo streamer a marzo, e che la mossa era stata concordata per "creare un po' di hype nel settore" circa il progetto. I ricorrenti sottolineano che due membri dello staff di Netflix hanno persino contribuito a distribuire il materiale ai rivenditori durante la fiera.

Evil Genius Games è conosciuta per la sua piattaforma di gioco Everyday Heroes. La società possiede licenze per film come Il corvo, Fuga da New York, Highlander, Kong: Skull Island, Total Recall, Rambo, Pacific Rim e Universal Soldier.