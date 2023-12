Rebel Moon, Netflix anticipa l'uscita del film di Zack Snyder e svela il teaser di Parte 2

Fresco della nomination appena ottenuta nella shortlist degli Oscar 2024 per la categoria dei migliori effetti speciali, Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco di Zack Snyder ha anche scoperto che potrà godere di un'uscita anticipata su Netflix.

Come comunicato ufficialmente, infatti, Netflix sta organizzando un'uscita anticipata per Rebel Moon, che invece di uscire in streaming il 22 dicembre come originariamente annunciato adesso negli Stati Uniti debutterà il 21 dicembre alle ore 19:00. PT: purtroppo, in base alle leggi spietate del fuso orario, in Italia quell'orario corrisponderà alle 4 del mattino del 22 dicembre, quindi a meno che non vogliate organizzare una visione mattiniera la differenza per i fan del Bel Paese sarà minima.

Tuttavia il rischio di perdervi il debutto di Rebel Moon sarà praticamente pari a zero, dato che dal 21 al 25 dicembre il film andrà ad occupare la home-page di Netflix con un banner speciale dedicato all'universo narrativo creato da Zack Snyder, sul quale neanche a dirlo la piattaforma punterà tantissimo. A tal proposito, è stato confermato che dopo aver visto il primo capitolo alla fine del film è stato inserito anche il trailer di Rebel Moon: Parte 2 - La sfregiatrice, che potrà essere visualizzato in anteprima su Netflix: il sequel, lo ricordiamo, uscirà su Netflix il 19 aprile 2024.

In questi giorni, come forse saprete, Zack Snyder ha annunciato anche Rebel Moon 3, la cui sceneggiatura è in fase di scrittura e procede di pari passo ai lavori di post-produzione di Rebel Moon: Parte 2.