Rebel Moon: il logo ufficiale del nuovo film di Zack Snyder cita il Dottor Manhattan!

Attraverso un post pubblicato dal costumista, scopriamo oggi il logo ufficiale di Rebel Moon, il prossimo progetto cinematografico di Zack Snyder che arriverà nei prossimi anni sulla piattaforma. Nei piani di Snyder ci sarebbe già un universo condiviso su Rebel Moon, ma intanto il logo ricorda il riconoscibile simbolo del Dottor Manhattan.

A svelare il logo ufficiale, che potete visualizzare nel post messo in calce a questa news, è stato il costumista del film, Michael Thântrọng, che non ha potuto contenere la sua emozione nel far parte del progetto: "La versione di me di 10 anni amerebbe il me di 43 anni", ha scritto, allegando al post il logo di Rebel Moon. Un logo che richiama da vicino il simbolo che il Dottor Manhattan si disegnava sulla fronte in Watchmen, leggendario graphic novel di Alan Moore adattato al cinema proprio da Zack Snyder; provate, infatti, a guardare la seconda "O" nella parola 'Moon'. Dalla lettera, parte poi un arco che va a disegnare la silhouette di una luna in controluce.

Rebel Moon sarà diviso in due parti, ma non è tutto: secondo lo scooper My Time To Shine Hello: "Rebel Moon è solo l'inizio di un universo cinematografico con alcuni spin-off che sono già stati discussi". A quanto pare sono in arrivo una serie di pellicole tutte collegate tra loro e sotto la supervisione di Snyder, che però non viene specificato se dirigerà ogni capitolo di questo universo o se invece lascerà spazio a giovani registi, come accaduto per il prequel Army of Thieves diretto da Matthias Schweighöfer dopo essere apparso come attore anche in Army of the Dead.

Rebel Moon non ha ancora una data d'uscita su Netflix, ma considerate queste tempistiche è probabile che (la prima parte, a questo punto) esordirà tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti. Nella pellicola Zack Snyder tornerà a dirigere Ray Fisher dopo il fallimentare Justice League.