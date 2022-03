Rebel Moon è l'inizio di un nuovo universo condiviso di Zack Snyder, spin-off in arrivo?

Archiviato il fallimento dello SnyderVerse nell'universo cinematografico della Warner / DC, Zack Snyder ci riprova stavolta su Netflix. Secondo un'indiscrezione rilanciata, infatti, dallo scooper My Time To Shine Hello su Twitter, il suo prossimo progetto Rebel Moon sarebbe solo l'inizio di un universo condiviso più vasto formato da più film.

Dopo la conferma che Rebel Moon verrà diviso in due parti che saranno girate dal regista una dopo l'altra, lo scooper ha scritto sul suo profilo Twitter: "Rebel Moon è solo l'inizio di un universo cinematografico con alcuni spin-off che sono già stati discussi". A quanto pare sono in arrivo una serie di pellicole tutte collegate tra loro e sotto la supervisione di Snyder, che però non viene specificato se dirigerà ogni capitolo di questo universo o se invece lascerà spazio a giovani registi, come accaduto per il prequel Army of Thieves diretto da Matthias Schweighöfer dopo essere apparso come attore anche in Army of the Dead.

Rebel Moon narrerà la storia di una pacifica colonia situata ai confini della galassia che si ritrova improvvisamente minacciata dal un tiranno imperialista Belisarius. In preda alla disperazione, la colonia decide di affidarsi ad una giovane donna dal misterioso passato (interpretata da Sofia Boutella) inviandola alla ricerca di guerrieri provenienti dai pianeti vicini, al fine di creare un'alleanza in grado di sconfiggere gli invasori.

Rebel Moon non ha ancora una data d'uscita su Netflix, ma considerate queste tempistiche è probabile che (la prima parte, a questo punto) esordirà tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti. Nella pellicola Zack Snyder tornerà a dirigere Ray Fisher dopo il fallimentare Justice League.