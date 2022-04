Rebel Moon, iniziate le riprese: Zack Snyder svela le prime immagini dal set Netflix!

Dopo la conferma che il nuovo film di Zack Snyder Rebel Moon sarà diviso in due parti, il regista di Watchmen e Justice League ha annunciato l'inizio delle riprese del suo nuovo film, che sarà prodotto e distribuito da Netflix.

Come potete vedere voi stessi nel post in calce all'articolo, Snyder è comparso sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter per annunciare l'inizio della produzione di Rebel Moon, condividendo anche tre nuove immagini del dietro le quinte del film, incluso un primo sguardo al personaggio di Djimon Hounsou, il generale Titus. Le altre foto rivelano quello che sembra essere l'interno di una navicella spaziale, che è stata costruita all'aperto in un ambiente desertico.

Per chi non lo sapesse, Rebel Moon è stato descritto come lo 'Star Wars' di Zack Snyder, e in effetti il progetto è una rivisitazione di una storia che il regista aveva proposto alla Lucasfilm prima che la Disney annunciasse i sequel di Star Wars; Snyder, che aveva progettato la sua idea per ambientarla all'interno della galassia lontana lontana creata da George Lucas e riallacciarsi alle fonti di ispirazione sulle quali vennero basati gli originali film di Guerre Stellari (come i film di Akira Kurosawa) ha riconfigurato l'universo narrativo di Rebel Moon per creare un franchise totalmente nuovo.

Nel cast sono già stati annunciati Charlie Hunnam, Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Corey Stoll, Cary Elwes, Jena Malone, Rupert Friend, Bae Doona e Ray Fisher. Snyder tornerà su Netflix anche con il sequel di Army of the Dead, con la serie animata prequel Army of the Dead: Lost Vegas e con l'anime Twilight of the Gods; nel frattempo, su Netflix è arrivato Justice League, la director's cut del cinecomic DC che ha immediatamente conquistato le classifiche della piattaforma.