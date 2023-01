Rebel Moon, grandi novità per il film di Zack Snyder: ecco chi firmerà la colonna sonora

A poche ore dalla pubblicazione del first look con data di uscita per Rebel Moon, è immediatamente arrivata online anche un'altra, grande novità novità per il prossimo film scritto e diretto da Zack Snyder in arrivo a dicembre prossimo in esclusiva su Netflix.

L'acclamato compositore Tom Holkenborg, anche conosciuto come Junkie XL, ha pubblicamente confermato di essere stato scelto per comporre la colonna sonora della space opera Rebel Moon. L'annuncio, che potete trovare nel post in calce all'articolo, segna la quarta collaborazione tra Junkie XL e Zack Snyder: i due artisti in precedenza avevano lavorato insieme per la prima volta su Batman v Superman: Dawn of Justice, prima di ritrovarsi per Justice League (2021) e Army of the Dead. Holkenborg ha anche composto brani aggiuntivi per Man of Steel (colonna sonora di Hans Zimmer) e firmato le musiche di Army of Thieves (prodotto da Snyder), mentre tra le perle della sua carriera ricordiamo i lavori per Il cavaliere oscuro - Il ritorno, The Amazing Spider-Man 2, Madagascar 3, Deadpool, Alita: Angelo della Battaglia, Sonic, Sonic 2, Godzilla vs Kong e quella di Mad Max: Fury Road, rimasta famosa suo malgrado anche per la snobbatura ricevuta agli Oscar 2016, che non la nominarono neppure.

Diretto da Zack Snyder da una sceneggiatura che l'autore ha scritto con Shay Hatten e Kurt Johnstad, Rebel Moon è interpretato da Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Ray Fisher, Djimon Hounsou, Jena Malone, Corey Stoll, Ed Skrein, Cleopatra Coleman, Fra Fee, Cary Elwes, Anthony Hopkins, Stuart Martin, Alfonso Herrera, Michiel Huisman, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, Sky Yang e Rhian Rees. La data d'uscita è fissata per il 22 dicembre 2023, con un sequel già in sviluppo.

In attesa di un trailer ufficiale, date uno sguardo all'ultima foto dal set di Rebel Moon.