Rebel Moon, nuova foto di Zack Snyder sul set: scoprite i primi dettagli sul villain

A qualche settimana di distanza dalla pubblicazione del first look di Zack Snyder, il nuovo attesissimo blockbuster firmato dall'autore di Watchmen e Justice League è tornato a far parlare di sé con una nuova immagine dal set e nuove rivelazioni sugli eroi e i villain della storia.

Per quanto riguarda l'immagine, che come al solito potete trovare nel post disponibile in calce all'articolo, la nuova foto di Rebel Moon mostra Zack Snyder sul set impegnato nel doppio ruolo di regista e direttore della fotografia: per l'autore, infatti, lo sci-fi di Netflix rappresenterà la seconda volta come direttore della fotografia dopo il successo dello zombie-movie Army of the Dead, pubblicato sempre in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand e impreziosito da una fotografia alquanto particolare realizzata con delle speciali lenti denominate 'dream lenses'.

Per quanto riguarda i personaggi protagonisti di Rebel Moon, l'attore Ed Skrein, che interpreta il villain principale, l'ammiraglio Atticus Noble, ha dichiarato: "Quando guardi Noble, vedi un essere forgiato dalla ferocia militare più dura che si possa immaginare. Vedi un uomo spietato e freddo che, anche a causa della sua franchezza, ha preferito l'orrore alla moralità. In un mondo in cui la moralità sta diminuendo, l'ha messa definitivamente da parte in nome dell'ambizione."

Rebel Moon uscirà il 22 dicembre prossimo, in esclusiva su Netflix.