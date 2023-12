Rebel Moon, prima foto ufficiale della Snyder Cut: 'È ispirata a Robocop'

Dopo aver visto quando uscirà Rebel Moon: Parte 2 su Netflix, vi proponiamo nuove dichiarazioni di Zack Snyder sulla tanto attesa Snyder Cut di Rebel Moon, la versione integrale di tre ore e con contenuti vietati ai minori.

In questi giorni Zack Snyder ha svelato nuovi dettagli sulla director's cut di Rebel Moon: Parte 1, che arriverà nel corso del 2024 sempre in esclusiva su Netflix con circa 45 minuti di scene inedite - rispetto alla versione PG-13 da 2 ore e 15 minuti già distribuita - e con una maggior quantità di violenza e contenuti sessuali, tutti elementi pensati per rendere Rebel Moon ancora di più 'uno Star Wars' per adulti.

Inoltre per Snyder, che ha descritto la director's cut di Rebel Moon non come una semplicemente versione estesa o alternativa del film già uscito ma come un vero e proprio nuovo film completamente diverso, Rebel Moon: Snyder Cut è paragonabile a Robocop, per un motivo ben preciso: "Sarà una versione molto più brutale. Più bizzarra. Più Verhoeveniana, nel senso che sarà molto ispirata a Robocop per come la violenza viene usata come un vero e proprio nuovo personaggio. E ci sarà anche molto sesso."

Qui sotto potete trovare anche la prima foto ufficiale della Snyder Cut di Rebel Moon: Parte 1, pubblicata su Vero dal regista: l'immagine si focalizza su una scena inedita con protagonista Jimmy, l'androide interpretato da Anthony Hopkins.