Rebel Moon, first look e data d'uscita su Netflix per il nuovo film di Zack Snyder

In questi minuti Netflix ha annunciato le date di uscita dei suoi film più attesi per il 2023, e nel filmato promozionale caricato suoi propri canali social la piattaforma ha fornito ai fan anche un first look a Rebel Moon di Zack Snyder.

Come annunciato anche dallo stesso autore in un post successivo pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter, Rebel Moon arriverà in esclusiva su Netflix dal 22 dicembre prossimo: quasi la stessa data scelta per Glass Onion di Rian Johnson, e che la piattaforma riserva evidentemente ai suoi pezzi da novanta per consentire loro di 'macinare' visualizzazioni durante le feste natalizie.

Un progetto anticipato in lungo e in largo come lo Star Wars o il Dune di Zack Snyder, Rebel Moon è la rivisitazione di un'idea per un film di Guerre Stellari che l'autore propose alla Lucasfilm prima della vendita alla Disney e che in tempi più recenti è arrivata su Netflix dopo l'enorme successo ottenuto da Army of the Dead e il suo prequel spin-off Army of Thieves. La storia, ispirata al cinema di Akira Kurosawa (la fonte originale di George Lucas per il primo Guerre Stellari) racconta di una guerriera (interpretata da Sofia Boutella) che viene inviata dalla sua tribù in giro per la galassia conosciuta allo scopo di reclutare, come ne I sette samurai, un gruppo di guerrieri valorosi che combatta al suo fianco per fermare lo spietato condottiero di un crudele impero galattico. Nel cast anche Ray Fisher, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Jena Malone, Anthony Hopkins, Ed Skrein e tanti altri.

Rebel Moon sarà seguito da un sequel (o da una Parte Due) già in sviluppo.