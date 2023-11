Rebel Moon, il film di Zack Snyder uscirà anche al cinema o solo su Netflix?

È stata svelata la durata di Rebel Moon, ma la pellicola uscirà solamente su Netflix, oppure approderà anche sul grande schermo?

Secondo Gamesradar, sembra che Rebel Moon avrà il suo spazio anche al cinema, anche se non ci sono ancora dettagli. Il film ha ricevuto un rating di 15 dalla British Board of Film Classification, equivalente a un Rating R degli Stati Uniti, di conseguenza sarebbe un film vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da adulti, a causa di “scene di violenza e sessualmente esplicite”.

Come da tradizione per Zack Snyder, è molto probabile che anche Rebel Moon avrà una versione estesa, solitamente denominata “Snyder Cut”. Ne ha parlato a proposito la produttrice della pellicola Deborah Snyder con Total Film: “La differenza questa volta è che l'abbiamo pianificato... non è un ripensamento. Stiamo ancora modificando, ma probabilmente saranno da 45 minuti a un'ora più lunghi, ognuno (riferendosi sia al primo che al secondo capitolo di Rebel Moon). Ci sono più personaggi. C'è molto più di tutto. Non si tratta solo di alcune scene eliminate.”

Sembra quindi che Snyder sia intenzionato a creare un intero universo dedicato a Rebel Moon, e non solo con dei film, difatti è stato annunciato anche il fumetto prequel dal titolo “Rebel Moon: House of the Bloodaxe”, realizzato in collaborazione con l’artista Magdalene Visaggio.

Sembra quindi che il film approderà nelle sale, Nonostante Zack Snyder si fosse dichiarato non interessato all’uscita al cinema di Rebel Moon. In ogni caso, la pellicola sarà sicuramente disponibile a partire dal 22 dicembre 2023 su Netflix.