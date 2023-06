Rebel Moon: il nuovo film di Zack Snyder sembra impressionante dal first look di TUDUM

Esattamente dieci giorni dopo la pubblicazione delle prime immagini di Rebel Moon, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha approfittato dell'evento TUDUM 2023 per presentare anche un primo video first look all'attesissimo nuovo film di Zack Snyder.

Il filmato, che mostra il dietro le quinte dell'imponete blockbuster snyderiano, è disponibile come sempre all'interno dell'articolo: che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate in calce.

Rebel Moon è la nuova saga fantascientifica ideata da Zack Snyder, e dopo una genesi durata anni arriverà su Netflix suddivisa in due parti, Rebel Moon: Parte Uno previsto per il 22 dicembre prossimo in esclusiva sulla piattaforma e Rebel Moon: Parte Due, che invece uscirà nel 2024. Nel cast la protagonista Sofia Boutella, nei panni di una guerriera chiamata a raccogliere i migliori combattenti del suo sistema solare per difendere il proprio pianeta dall'esercito di un tiranno intergalattico, ci sono anche Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, insieme a Charlie Hunnam ed Anthony Hopkins come voce di 'Jimmy'. Inoltre, il film include anche loro Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi e Corey Stoll.

Rebel Moon è diretto da Zack Snyder, scritto dallo stesso Snyder con Kurt Johnstad e Shay Hatten, e prodotto da Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder e Wesley Coller.