Rebel Moon: terzo film e film d'animazione in arrivo? Zack Snyder a tutto spiano

A qualche giorno di distanza dalla pubblicazione delle prime immagini di Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, il regista Zack Snyder ha discusso la possibilità di realizzare una vera e propria trilogia per la saga fantascientifica in uscita su Netflix.

Nel corso di una nuova intervista promozionale con la rivista SFX, infatti, Zack Snyder ha parlato di un ipotetico terzo film di Rebel Moon, dichiarando: "Oh, non sai quanto mi piacerebbe. Voglio dire, la saga sta già crescendo grazie al fumetto prequel e al film d'animazione, che probabilmente dirigerò, anche con il podcast ufficiale che abbiamo annunciato qualche giorno fa. Queste sono tutte storie che faranno parte di quel mondo e che lo amplieranno, magari su piccola scala ma a loro modo contribuiranno a far crescere la mitologia di questo universo narrativo. Per quanto riguarda invece una trilogia di film live-action, beh, devo dire che sarebbe fantastica," ha aggiunto l'autore, con un sorriso sornione.

In effetti, Snyder ha ammesso di aver già pianificato il finale della saga di Rebel Moon, che però a quanto pare, almeno stando a quanto si può evincere dalle sue dichiarazioni, non avverrà in Rebel Moon: Parte 2: "Non sono esattamente sicuro di quanto tempo ci vorrà per arrivare al finale, ma sappiamo come finirà la saga."

Rebel Moon – Parte 1: Figlia del Fuoco arriverà Netflix dal 22 dicembre, mentre Parte 2: La Sfregiatrice arriverà dal 19 aprile 2024. Per altri contenuti scoprite chi sono i personaggi protagonisti di Rebel Moon.