Rebel Moon, Figlia di Fuoco e Sfregiatrice: cosa significano i titoli? Parla Zack Snyder

Dopo aver anticipato cosa aspettarsi dalle Snyder Cut dei due film di Rebel Moon, il regista Zack Snyder ha spiegato anche il senso che si cela dietro i sottotitoli scelti per Rebel Moon: Parte 1 e Rebel Moon: Parte 2.

Parlando con la rivista Empire, Snyder ha rivelato che i titoli dei due capitoli della saga in realtà sono collegati: il riferimento è al mito della principessa Issa e al modo in cui una sua profezia si intreccerà con la storia della protagonista Kora, interpretata da Sofia Boutella.

"Abbiamo scelto i titoli ufficiali da diversi tempo, ormai. Figlia del fuoco ha un doppio significato: nella mitologia di Rebel Moon, di questo mondo, la Figlia del Fuoco era la Principessa Issa, la cui figura è un mito che attraversa le epoche. I robot che vedremo nel film, come ad esempio Jimmy, il personaggio di Anthony Hopkins, sono stati creati millenni fa per proteggere la nascitura Issa e quando lei venne assassinata diventarono inutili, persero il scopo e divennero reietti. Ma anche Kora è una figlia del fuoco: è un'orfana della guerra, è nata nel fuoco. La sua casa venne letteralmente bruciata e lei è stata rapita e costretta ad arruolarsi nell'esercito. Da lì, il suo soprannome di battaglia divenne la Sfregiatrice, che sarà il titolo della seconda parte e che è allo stesso tempo un altro termine legato al mito della principessa Issa. Sarà divertente vedere come si intrecceranno le storie di Kora e della principessa".

