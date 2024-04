Rebel Moon si espanderà in una seconda trilogia, sarà una maxi-saga di 6 film

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita di Rebel Moon: Parte 2, che arriverà su Netflix da domani 19 aprile, il co-sceneggiatore Kurt Johnstad ha svelato i piani per il franchise di Zack Snyder, che a quanto pare sarà composto da un totale di sei film.

Come sappiamo Zack Snyder sta già lavorando a Rebel Moon: Parte 3, ma come anticipato dal suo collaboratore il franchise di Netflix si espanderà in una seconda trilogia che farà salire il numero totale di capitoli a sei: presumibilmente questi nuovi episodi saranno affidati ad altri registi, com'è stato per Star Wars di George Lucas e come ha fatto lo stesso Snyder con la saga di Army of the Dead e il prequel Army of Thieves.

"Fondamentalmente, abbiamo un piano molto specifico per una saga di sei film. Se avremo la possibilità di continuare a raccontare le storie di questo mondo, e sappiamo che Netflix è interessato, abbiamo un trattamento molto dettagliato del terzo e del quarto capitolo, e una volta ottenuto il via libera per iniziare a scrivere le sceneggiature penso che le cose accadranno abbastanza rapidamente perché sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare. L'idea è di avere questa prima trilogia, e poi farne un'altra: il fatto è che abbiamo creato così tanto materiale per questo mondo che ogni film deve essere suddiviso in due parti, e trattandosi di tre film arriviamo ad un totale di sei capitoli. Quindi quando dico sei film, in realtà è una trilogia in cui ogni film è composto da due parti. Il nostro piano è questo: vogliamo regalare ai fan sei film, o una trilogia in due parti se preferite."

Ricordiamo che Zack Snyder ha già in mente il suo prossimo film, che a quanto pare non avrà elementi fantascientifici né CGI e sorprenderà molto i suoi fan, a detta del regista.

