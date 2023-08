Rebel Moon: il trailer di Zack Snyder, ma... abbiamo novità incredibili da raccontarvi!

Come promesso dal nuovo poster di Rebel Moon, in occasione della Gamescon 2023 la piattaforma di streaming on demand Netflix ha pubblicato l'attesissimo primo trailer del nuovo film di Zack Snyder, che uscirà in esclusiva sul servizio dal 22 dicembre prossimo.

Il trailer ufficiale di Rebel Moon, disponibile come al solito nel player all'interno dell'articolo, anticipa il ritorno dello stile visionario dell'autore e, tra scenografie di suggestivi mondi alieni, sequenze di battaglie che si preannunciano epiche e una forte influenza de I sette samurai di Akira Kurosawa, del quale il film è un dichiarato omaggio, inizia a raccontare la storia di Kora, una donna misteriosa che vive tra gli abitanti di un villaggio su una luna ai margini della galassia: un giorno viene incaricata di viaggiare di pianeta in pianeta alla ricerca di combattenti addestrati pronti ad unirsi a lei per proteggere la sua pacifica colonia, minacciata dagli eserciti di un impero tirannico che domina incontrastato l'universo conosciuto.

Rebel Moon è diretto da Zack Snyder, scritto dallo stesso Snyder con Kurt Johnstad e Shay Hatten, e prodotto da Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder e Wesley Coller. Nel cast all-star troviamo Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman e Doona Bae, insieme a Charlie Hunnam ed Anthony Hopkins come voce di 'Jimmy', oltre a Cleopatra Coleman, Jena Malone, Corey Stoll e Ray Fisher. Il film sarà disponibile in esclusiva su Netflix dal 22 dicembre. Inoltre, Zack Snyder ha già girato Rebel Moon: Parte Due, che arriverà sempre su Netflix nel corso del 2024.



Ma prima di godervi il trailer di Rebel Moon, abbiamo qualche novità per voi: questa mattina infatti abbiamo avuto l’opportunità di essere a Londra, al Soho Hotel, dove abbiamo visto in anteprima esclusiva grazie a Netflix il trailer di Rebel Moon e c’è poco da girarci attorno: stando a queste prime immagini sembra davvero qualcosa di gigantesco, sia nella concezione che nella sua realizzazione. Snyder ha voluto creare da zero la propria IP fantascientifica, inserendosi nel solco di Dune e delle grandi saghe sci-fi, puntando davvero in alto. Restate sintonizzati perché domani pubblicheremo un resoconto dettagliato dell’evento, dalla presenza di Zack Snyder ai veri costumi mostrati, compreso un commento esteso al trailer, non perdetevelo!