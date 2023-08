Rebel Moon, quanto dureranno i due film di Zack Snyder?

Il primo trailer ufficiale di Rebel Moon ha mostrato al mondo le prime immagini del nuovo, attesissimo film scritto e diretto da Zack Snyder, che arriverà in esclusiva su Netflix suddiviso in due parti: ma quanto dureranno i film di Rebel Moon?

Al momento Netflix non ha fornito una durata ufficiale per Rebel Moon, né per il primo capitolo Rebel Moon: Parte Uno - Figlia del Fuoco né per il secondo capitolo Rebel Moon: Parte Due - La Sfregiatrice (questi i titoli ufficiali in italiano per Rebel Moon) ma, volontariamente o meno, Zack Snyder potrebbe aver rivelato un importante indizio a questo proposito.

Il regista ha infatti annunciato che per Rebel Moon usciranno ben 2 Snyder Cut, ovvero una versione integrale per ciascun capitolo della saga: le Snyder Cut di Rebel Moon e Rebel Moon 2, per stessa ammissione del regista, non porteranno solo il rating del film da PG-13 (quello delle versioni 'lisce') a rated-r (le versioni Snyder Cut) ma integreranno anche tante scene tagliate per un totale di un'ora di contenuto extra. Se consideriamo che la media dei blockbuster hollywoodiani ha una durata di due ore, è possibile che le versioni normali di Rebel Moon e Rebel Moon 2 si aggireranno interno ai 120 minuti, con le Snyder Cut che invece saliranno a tre ore. Tuttavia i film di Snyder hanno spesso e volentieri superato le due ore di durata anche nelle versioni 'normali', con director's cut davvero lunghissime come la Ultimate Edition di Watchmen (oltre 3 ore e mezza) e ovviamente la Snyder Cut di Justice League (4 ore).

Naturalmente vi terremo aggiornati, quindi rimanete con noi. Rebel Moon: Figlia del fuoco uscirà il 22 dicembre prossimo, mentre Rebel Moon: La Sfregiatrice arriverà il 19 aprile 2024.