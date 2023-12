Rebel Moon, disastro su Rotten Tomatoes: punteggio da record negativo per Zack Snyder

Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Rebel Moon Parte Uno: l'epopea di Zack Snyder non raccoglie i consensi sperati, avvicinandosi a record negativi su Rotten Tomatoes.

Al momento in cui scriviamo, sulla famosa piattaforma, infatti, Rebel Moon - Parte Uno: Figlia del Fuoco ha raggiunto solo il 19%di gradimento: tra gli utenti c'è chi critica la scelta di dividere in due parti la pellicola ottenendo così soltanto "un film a metà", chi definisce Snyder "un pallido imitatore" ma i pareri appaiono quasi del tutto concordi sul grande caos che regna nella costruzione per lo più frammentata della storia di Rebel Moon.

Eppure Snyder ha lavorato per quasi vent'anni a questo ambizioso progetto nato come spin-off di Star Wars, e poi abbandonato da Lucasfilm quando gli studios vennero acquistati da Disney. Un progetto mai lasciato nel cassetto e che finalmente con Netflix ha avuto la sua occasione (forse sprecata). L'affezionato fandom di Snyder avrà soddisfatto la propria voglia di scifi con Rebel Moon - Parte Uno: Figlia del Fuoco ?

La prima parte di Rebel Moon debutterà in Italia 22 dicembre 2023 mentre la seconda parte Rebel Moon: La Sfregiatrice è prevista per il 2024: malgrado i risultati sottotono, il regista è deciso a espandere il franchise: Snyder sta già scrivendo Rebel Moon 3!