Rebel Moon è un disastro! Il delirio di onnipotenza di Snyder: la videorecensione

Sembra proprio che Zack Snyder non ce l'abbia fatta a creare il suo universo fantascientifico: Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco è infatti un prodotto troppo derivativo che riprende da tantissimi franchise di fantascienza e fantasy del passato e non solo.

Ve lo raccontiamo anche nella nostra videorecensione di Rebel Moon - Parte 1 sul canale YouTube Everyeye Plus, che vi lasciamo qui nella news così potete gustarvela tutta: iscrivetevi anche al canale almeno non vi perdete tutti i nostri prossimi video.

Se per caso preferite quella scritta ecco intanto la recensione di Rebel Moon - Parte 1, che come vi dicevamo non riesce mai a incidere davvero e rimane un prodotto che riprende troppe cose già viste e riviste nel mondo del cinema fantascientifico ma anche fantasy.

Un film che non trova mai la propria identità perché vuole dire troppo e non riesce a bilanciare tutte le sue anime, a partire dai personaggi, che spesso appaiono come attaccati sullo schermo e non hanno alcuno sviluppo o scrittura.

Zack Snyder quindi fallisce al primo tentativo di un film che sembra solo un grande prologo per la Parte 2, ma che non lascia sperare bene viste le premesse con le quali ci arriveremo.

Rebel Moon - Parte 1 arriverà su Netflix il 22 dicembre, e avrà poi anche una Snyder Cut, così come la Parte 2. Ecco infatti tutto quello che sappiamo sulla Snyder Cut di Rebel Moon.

E voi vi aspettavate un film del genere? Lo vedrete in streaming? Diteci la vostra nei commenti!