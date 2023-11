Rebel Moon, che differenza ci sarà tra Parte 1 e Parte 2? Lo svela Zack Snyder

Dopo aver rivelato nuovi dettagli sul significato dei titoli di Rebel Moon, il regista Zack Snyder ha anticipato che i due film che comporranno la sua space opera, Parte 1: Figlia del Fuoco e Parte 2: La Sfregiatrice, saranno molto diversi.

Parlando con la rivista Empire, tramite la quale il regista in questi giorni ha spiegato anche cosa aspettarsi dalle versioni Snyder Cut vietate ai minori di Rebel Moon, Zack Snyder ha anticipato che le due Parti di Rebel Moon sono state pensate per connettersi tra loro, ma anche per offrire due tipi diversi di film:

"Credo che sarà molto interessante vedere i modi in cui i due film si intrecceranno tra loro, perché si tratta di capitoli molto diversi: il secondo, ad esempio, è un vero e proprio film di guerra. Nella prima parte abbiamo più tempo per mostrare come si svolge la vita di tutti i giorni in questo universo, come vivono questi contadini raccoglitori, cosa fanno nel loro villaggio e cose di questo tipo, e ci sarà tutta una riflessione sui motivi che spingono un popolo alla battaglia. 'Perché combattiamo?, è la forza motrice del film, che sarà anche molto incentrato sulle relazioni tra i personaggi. Il secondo episodio invece mostrerà l'arrivo della grande battaglia: è stato davvero divertente prendersi il tempo necessario per sviluppare il tutto."

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Rebel Moon: Parte 1: il film arriverà su Netflix il 22 dicembre, seguito poi da Parte 2 atteso per il 19 aprile 2024.