Rebel Moon, nuovi dettagli sulle scene inedite della Snyder Cut e La Sfregiatrice

In vista della data d'uscita di Rebel Moon: Parte 2 su Netflix, il co-sceneggiatore di Zack Snyder Kurt Johnstad ha rivelato qualche dettaglio in più sulla Snyder Cut e sul sequel della space-opera con protagonista Sofia Boutella.

Johnstad, che per chi non lo sapesse collabora con Snyder fin dai tempi dei video musicali di fine anni '90, e che ha scritto per il regista anche la sceneggiatura di 300 e di tanti altri progetti mai realizzati, ha dichiarato a proposito della versione alternativa di Rebel Moon: "Rebel Moon nasce come un film rated-r di tre ore, ma capisco la mossa di Netflix. Si tratta di una decisione aziendale: 'Come possiamo avere più occhi su questo progetto?' 'Come possiamo fare in modo che sia visto da più persone?' Le persone prendono queste decisioni continuamente. Per quanto riguarda la versione integrale, troverete sicuramente molta più storia all’inizio del film. Ci saranno più scene con Jimmy e vedrete il suo arco narrativo, e molte più di Kora e il Mondo Madre. Ci sarà un'introduzione diversa per Noble, e anche per altri personaggi più piccoli come Aris, che è il soldato del Mondo Madre che difende il personaggio di Sam nel granaio. Ma, conoscendo Zack, ci sarà più azione, spettacolo e la vivacità visiva tipica del suo lavoro."

Per quanto riguarda invece Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, sarà un film a sé stante rispetto alla Prima Parte: “Direi che è sicuramente un film a sé stante, ed è un film molto diverso. Non è un’assemblea della squadra. La squadra è formata e ora devono combattere. Penso che la versione PG-13 duri due ore, o forse un po' di più, ma sarà un giro sulle montagne russe d’azione senza sosta, pieno di colpi di scena. E il finale è spettacolare”.

Per altri contenuti guardate la prima foto di Rebel Moon Snyder Cut.