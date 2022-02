Rebel Moon: le descrizioni dei personaggi svelano nuovi dettagli sul film di Zack Snyder

Dopo la notizia che Rebel Moon sarà diviso in due parti con Zack Snyder pronto a girarle back-to-back, in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni sulla prossima epopea fantascientifica del regista di Watchmen e Justice League.

Secondo una nuova pubblicazione del famoso portale The Illuminerdi, solitamente molto accurato, il personaggio protagonista di Rebel Moon interpretato da Sofia Boutella si chiamerà Kora ed è descritto come audace, composto e padrone di sé: Kora è in perpetua lotta con la sua autostima, cerca la redenzione dopo aver dovuto affrontare un trauma inimmaginabile in gioventù. Inoltre Balisarius, il tirannico conquistatore villain di Rebel Moon, è descritto come un feroce guerriero, un astuto manipolatore e uno spirito ambivalente, sia affascinante che sadico: secondo il report, Netflix è alla ricerca di un attore sulla trentina di origini spagnole, mediterranee, latine o mediorientali per interpretare questo ruolo.

Inoltre, ecco una serie di personaggi di supporto:

Noble : descritto come carismatico, autorevole e sorprendente. Può essere brutale fino alla crudeltà. Netflix sta cercando di scegliere un uomo sulla trentina per interpretare questo ruolo da protagonista.

: descritto come carismatico, autorevole e sorprendente. Può essere brutale fino alla crudeltà. Netflix sta cercando di scegliere un uomo sulla trentina per interpretare questo ruolo da protagonista. Gunnar : descritto come di bell'aspetto, serio, sincero e affidabile. Netflix sta cercando di scegliere un uomo bianco, possibilmente di origini britanniche, nordeuropee o scandinave, sulla trentina per questo ruolo da protagonista.

: descritto come di bell'aspetto, serio, sincero e affidabile. Netflix sta cercando di scegliere un uomo bianco, possibilmente di origini britanniche, nordeuropee o scandinave, sulla trentina per questo ruolo da protagonista. Aris : descritto come un soldato alle prime armi che ha ancora una certa innocenza, innocenza che si manifesta con una compassione inaspettata nei confronti degli altri nonostante gli orrori di cui è stato testimone. Netflix sta cercando un ragazzo dell'Asia meridionale di età pari o superiore a 18 anni per interpretare questo personaggio (di circa 16 anni nel film) per un ruolo di supporto.

: descritto come un soldato alle prime armi che ha ancora una certa innocenza, innocenza che si manifesta con una compassione inaspettata nei confronti degli altri nonostante gli orrori di cui è stato testimone. Netflix sta cercando un ragazzo dell'Asia meridionale di età pari o superiore a 18 anni per interpretare questo personaggio (di circa 16 anni nel film) per un ruolo di supporto. Devin : descritto come un soldato inesperto molto sensibile. Si sente inconciliabilmente in disaccordo con ciò che il suo ufficiale in comando vuole che faccia. Netflix sta cercando di scegliere un uomo mediorientale di età pari o superiore a 18 anni per interpretare questo ruolo di supporto (anche lui di circa 16 anni nel film).

: descritto come un soldato inesperto molto sensibile. Si sente inconciliabilmente in disaccordo con ciò che il suo ufficiale in comando vuole che faccia. Netflix sta cercando di scegliere un uomo mediorientale di età pari o superiore a 18 anni per interpretare questo ruolo di supporto (anche lui di circa 16 anni nel film). Sam : descritta come una ragazza di campagna gentile, compassionevole e laboriosa. Sebbene non sia mondana, si dimostra subito gentile e disponibile nell'accogliere i nuovi arrivati ​​che giungono nel suo villaggio. Netflix sta cercando di scegliere una donna scandinava o nordeuropea di età pari o superiore a 18 anni per interpretare questo ruolo di supporto.

: descritta come una ragazza di campagna gentile, compassionevole e laboriosa. Sebbene non sia mondana, si dimostra subito gentile e disponibile nell'accogliere i nuovi arrivati ​​che giungono nel suo villaggio. Netflix sta cercando di scegliere una donna scandinava o nordeuropea di età pari o superiore a 18 anni per interpretare questo ruolo di supporto. Harmada: descritta come un essere letale senza età, per metà donna e per metà ragno. Da la caccia ai bambini vulnerabili mossa da un contorto senso di vendetta generato da una pesante perdita.

Al momento Rebel Moon non ha una data d'uscita, ma le riprese dovrebbero iniziare in primavera. Per altri contenuti, guardate i primi concept art di Rebel Moon.