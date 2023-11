Rebel Moon, la cut vietata ai minori è 'violenta e sexy' secondo Zack Snyder

In attesa di vedere la prima parte di Rebel Moon, il regista Zack Snyder ha anticipato alcuni dettagli della Director's Cut del film vietata ai minori, spiegando cosa i fan potranno aspettarsi dalla versione R-Rated del lungometraggio con protagonista Sofia Boutella, in arrivo a dicembre nei cinema e su Netflix.

"Molto dura, molto sexy, violenta, folle" è la descrizione di Snyder sulla sua Director's Cut. Nei colloqui con Netflix, Snyder è stato convinto a 'tornare alla sua versione sovversiva originale vietata ai minori'.



Snyder ha confessato:"Sono molto orgoglioso della versione PG-13 del film. Lo sono davvero. Penso che sia davvero divertente ed è limpida e bella ma, ancora una volta, proprio quella sorta di strana oscurità della versione classificata come R, è una specie di mia tesi originale su quello che potrebbe essere il film, è ciò che abbiamo fatto. Questo è ciò che abbiamo fatto nella versione R-Rated". Scoprite di cosa parla la prima parte di Rebel Moon.



In Rebel Moon una colonia ai confini della galassia si trova minacciata dagli eserciti del tirannico reggente Balisarius, e invia una giovane donna dal misterioso passato a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione.

Nel cast del film, oltre a Sofia Boutella, anche Ed Skrein, Charlie Hunnam, Anthony Hopkins, Cary Elwes, Jena Malone e Michiel Huisman.



