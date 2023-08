Rebel Moon: il cult anni '80 vietato ai minori che ha ispirato la saga di Zack Snyder

Vanno bene le evidenti influenze di Star Wars su Rebel Moon, ma a quanto pare il nuovo blockbuster di Zack Snyder è fortemente ispirato anche ad un sotterraneo cult underground vietato ai minori del cinema d'animazione degli anni '80.

Molti di voi lo avranno riconosciuto dall'immagine di copertina di questo articolo, ma per tutti gli altri - soprattutto i più giovani - ricordiamo il titolo: si tratta di Heavy Metal, film d'animazione canadese prodotto Ivan Reitman e diretto da Gerald Potterton uscito originariamente nel 1981. Il film, una raccolta antologica di varie storie di fantascienza e fantasy legate insieme da un unico tema narrativo, è a sua volta ispirato alla famosa rivista Heavy Metal e presenta una grande quantità di violenza grafica, sessualità e nudità. Non a caso, in una nuova intervista promozionale Snyder l'ha citato come una forte influenza per Rebel Moon:

"Rebel Moon è al cento per cento un fantasy fantascientifico. Anzi spesso amo descriverlo come una sorta di live-action di Heavy Metal. Sono un grande fan di quella rivista fantasy e del film animato, e mi piace pensare che il mondo di Rebel Moon esista da qualche parte nell'universo di quell'opera. Ho voluto inserire un po' di quella 'weirdness' fantascientifica che era la forza di Heavy Metal".

Come visto nel primo trailer di Rebel Moon: Figlia del Fuoco, il nuovo film di Zack Snyder realizzato per Netflix introdurrà gli spettatori in una vasta nuova galassia attraverso l'avventura di Kora (Sofia Boutella), un ex soldato dell’Imperium che deve espiare i suoi errori passati e arruolare abili guerrieri provenienti da tutta la galassia per aiutarla a sfidare le forze del tirannico Mondo Madre.

Il film uscirà il 22 dicembre su Netflix, mentre il sequel Rebel Moon: Parte Due - La Sfregiatrice arriverà il 19 aprile 2024.