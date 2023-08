Rebel Moon: per creare l'universo della saga Zack Snyder ha fatto più di 4000 disegni

Nel corso di una recente intervista promozionale il regista Zack Snyder ha svelato di aver realizzato personalmente oltre 4000 disegni per Rebel Moon, e solo tenendo conto di quelli dedicati a Rebel Moon: Parte Uno - Figlia del Fuoco.

Forse ispirato dai disegni iconici del cult d'animazione Heavy Metal, che come rivelato dall'autore ha avuto una forte influenza sulla sua saga sci-fi, Zack Snyder ha realizzato oltre 4000 disegni per il mondo di Rebel Moon, mettendo su carta tutte le idee da mettere successivamente in scena durane la produzione del film Netflix.

Snyder ha trascorso dai quattro ai cinque mesi realizzando fino a 4.000 illustrazioni, tra disegni, schizzi e concept-art per il franchise di Rebel Moon. Il regista, che ha co-sceneggiato e diretto Rebel Moon: Parte Uno - Figlia del fuoco e il sequel Rebel Moon: Parte Due - La Sfregiatrice, ha dichiarato che approcciarsi ai suoi film tramite il disegno lo aiuta a sviluppare mentalmente il progetto, ma allo stesso tempo spesso e volentieri si lascia prendere la mano e finisce col produrre più materiale di quanto possa poi inserirne nella versione cinematografica standard del film. Anche per questo motivo la sua carriera è costellata di director's cut, una tradizione che proseguirà con le director's cut di Rebel Moon.

Zack Snyder è famoso in tutto il mondo per il suo stile cinematografico estremamente grafico e basato principalmente su una forte e immediatamente riconoscibile impronta visiva, motivo per cui la sua passione per il disegno e il suo approcciarsi ai propri progetti attraverso carta e matita non dovrebbe stupire nessuno.

Rebel Moon: Figlia del Fuoco uscirà il 22 dicembre, Rebel Moon: La Sfregiatrice arriverà il 19 aprile 2024: entrambi i film usciranno in esclusiva su Netflix.