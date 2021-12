Rebel Moon: cosa svelano i primi concept del film Netflix sullo Star Wars di Zack Snyder?

In questi giorni sono stati pubblicati i primi concept art di Rebel Moon, il nuovo film di Netflix diretto da Zack Snyder e descritto dall'autore come una rivisitazione delle idee e delle influenze cinematografiche che ispirarono George Lucas nella creazione di Star Wars.

Nello specifico, Rebel Moon nasce proprio come film di Star Wars, quando il regista propose alla Lucasfilm un progetto per rilanciare la saga di George Lucas (prima dell'acquisizione della compagnia da parte della Disney, con conseguenze pubblicazione della trilogia sequel). Snyder ha successivamente rielaborato le sue idee per Star Wars allo scopo di creare una storia totalmente originale, eliminando ogni connessione con la galassia lontana lontana di George Lucas e ambientando il progetto in un universo autonomo.

Le riprese di Rebel Moon inizieranno il prossimo anno, ma nel frattempo i primi concept art anticipano già le atmosfere del film: nell'immagine pubblicata nei giorni scorsi, si vede uno squadrone di soldati che sta pattugliando un mondo alieno. Nell'universo di Star Wars questi personaggi sarebbero stati quasi sicuramente degli Stormtroopers, qui rielaborati per sembrare ancora più minacciosi e quasi inquietanti, i soldati oscuri ideali per un Impero Galattico totalitario e spietato. Il 'feeling' iniziale sembra a dir poco appropriato per le atmosfere del cinema di Zack Snyder.

Ricordiamo che la storia di Rebel Moon racconterà la storia di una remota colonia di un impero galattico che si ritrova a dover affrontare l'imminente invasione di un signore della guerra noto come Balisarius. La protagonista femminile del film, che sarà interpretata da Sofia Boutella, viene inviata su altri pianeti allo scopo di reclutare volontari per aiutare il suo popolo a respingere l'invasione. Snyder ha espressamente citato il lavoro di Akira Kurosawa e il film I sette samurai come influenza personale per Rebel Moon: le opere di Kurosawa, in particolare La fortezza nascosta, hanno notoriamente ispirato George Lucas nella creazione di Star Wars, ed ecco spiegato come l'idea del regista sia quella di 'tornare alle origini' della saga di Luke Skywalker per rileggerle in maniera originale e personale. E il primo concept art sembra promettere bene in tal senso.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.