Rebel Moon, cosa aspettarsi dalle 2 Snyder Cut di Netflix: uscita, durata e contenuti

Come già annunciato in precedenza, Rebel Moon uscirà su Netflix in due versioni, una PG-13 dalla durata di due ore e un'altra nella famosa veste 'Snyder Cut', con un montaggio più esteso comprendente scene tagliate e in generale toni più maturi, oscuri e violenti.

Dunque cosa aspettarsi, esattamente, da queste versioni alternative dei due film? Netflix ha confermato che le Snyder Cut di Rebel Moon: Parte 1 e Rebel Moon: Parte 2 saranno rese disponibili in esclusiva sulla piattaforma di streaming 'qualche tempo dopo' l'uscita delle versioni PG-13, adattate ad un pubblico più ampio e previste rispettivamente per il 22 dicembre 2023 e il 19 aprile 2024, ma a differenza della caotica esperienza con DC e Warner Bros - con i quali Snyder ha realizzato delle versioni director's cut di quasi tutti i suoi film, come Watchmen, Batman v Superman e Justice League - il regista ha spiegato che le Snyder Cut di Rebel Moon e Rebel Moon 2 sono state pianificate fin dall’inizio.

“Questa è stata la prima volta nel corso della mia carriera in cui sono riuscito a realizzare un film e a pianificarlo esattamente come volevo io”, ha affermato Snyder nel corso di una recente intervista promozionale con Entertainment Weekly. "Queste versioni alternative di Rebel Moon non sono frutto di un litigio, stranamente: nessuno mi ha costretto a ridurre il film ad una versione PG-13. Per la prima volta, abbiamo lavorato insieme per realizzare entrambe le versioni. Effettivamente, una space-opera di queste dimensioni non dovrebbe essere vietata ai minori, non dovrebbe esistere! Fortunatamente, mi è stata concessa la massima libertà per creare un'opera divertente e sovversiva, per certi aspetti. Ma sono super orgoglioso della versione PG-13, che sarà la versione per un pubblico più ampio, realizza il suo scopo mitologico in modo fantastico".

Quindi, cosa differenzierà le versioni rated-r da quelle PG-13? Anzitutto, saranno molto più violenti. Ma a parte ciò, arricchiranno ulteriormente il nuovo universo creato da Zack Snyder, in modo simile a come le amate “Edizioni Estese” dei film de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson includono personaggi aggiuntivi e dettagli sulla mitologia della Terra di Mezzo. "Ci sarà un'ora di scene aggiuntive", conferma Snyder. “Non sarà solo 'vagamente diverso'. Ci saranno intere porzioni del film che saranno inedite, e altre che saranno diverse".

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Rebel Moon: Parte 1.