Rebel Moon, cos'altro è in sviluppo sul franchise oltre i due film?

Cos'altro è in sviluppo per il franchise di Rebel Moon oltre i due film? Sappiamo che in questi giorni Zack Snyder sta lavorando a Rebel Moon: Parte 2 in vista del debutto del film previsto per il 19 aprile 2024, ma come si evolverà il franchise prossimamente?

Secondo le informazioni note attualmente, il franchise di Rebel Moon si espanderà in diversi progetti: ad esempio, Zack Snyder ha confermato di essere già a lavoro sulla sceneggiatura del terzo film, in sviluppo contemporaneamente alla post-produzione di Rebel Moon: Parte 2, ma lo stesso regista ha spiegato che il primo Rebel Moon darà vita ad 'una trilogia di sequel', il che vuol dire che dietro l'angolo (si fa per dire) potrebbe esserci anche un quarto episodio.

Inoltre, sempre Zack Snyder ha parlato di un film d'animazione di Rebel Moon, un prequel che ha tutta l'intenzione di dirigere lui personalmente (sarebbe il secondo film d'animazione diretto da Snyder dopo Il regno di Ga'Hoole - La leggenda dei guardiani del 2010), mentre sono in uscita un podcast ufficiale e un fumetto prequel ambientato qualche anno prima rispetto alla storia di Rebel Moon: Parte 1.

Infine, non vanno dimenticate le cosiddette Snyder Cut di Rebel Moon, ovvero le versioni integrali e vietate ai minori di Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco e Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice. A questo proposito, scoprite la lunga storia di Zack Snyder e le director's cut.