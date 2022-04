Rebel Moon, confermato: il nuovo film di Zack Snyder per Netflix sarà diviso in due parti

Dopo gli annunci delle new entry nel cast di Rebel Moon, arrivano nuove informazioni sull'attesissima epopea fantascientifica originale scritta e diretta da Zack Snyder per il servizio di streaming on demand Netflix.

La nuova pubblicazione dell'Hollywood Reporter conferma infatti le indiscrezioni già trapelate negli scorsi mesi secondo cui la produzione di Rebel Moon sarà suddivisa in due parti, com'è stato recentemente per Dune di Denis Villeneuve e come lo stesso Snyder aveva già tentato di fare originariamente con Justice League. Il progetto, il cui cast è guidato da Sofia Boutella (Star Trek Beyond, Kingsman), segue una donna dal misterioso passato (Boutella) che viene inviata nei vari pianeti del suo sistema stellare per raggruppare i migliori guerrieri disponibili al fine di formare un'alleanza che possa proteggere la sua colonia dal dittatore Belisario (Rupert Friend) e il suo potente esercito. Inoltre, stando sempre al The Hollywood Reporter, l'obiettivo di Zack Snyder e Netflix è quello di trasformare Rebel Moon in un franchise e realizzare vari spin-off.

L'autore e la piattaforma di streaming on demand hanno già riscosso ampio successo con Army of the Dead, film originale di Snyder che ha dato vita ad uno spin-off live-action acclamato da critica e pubblico (Army of Thieves) e il cui franchise originale molto presto si espanderà con un secondo spin-off animato (Army of the Dead: Lost Vegas) e un sequel (Planet of the Dead).

Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti, che di certo non tarderanno ad arrivare considerato che le riprese di Rebel Moon inizieranno molto presto.