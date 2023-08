Rebel Moon, confermate ben due nuove Snyder Cut: dureranno un'ora extra!

Nel corso di una recente intervista promozionale con il sito TUDUM di Netflix, il regista Zack Snyder ha confermato che Rebel Moon: Parte Uno - Figlia del Fuoco e Rebel Moon: Parte Due - La Sfregiatrice torneranno prossimamente anche in due versioni ribattezzate 'Snyder Cut'.

Per stessa ammissione dell'autore, le due Snyder Cut di Rebel Moon reintegreranno un'ora di scene tagliate dalle versioni 'normali' e godranno di una classificazione rated-r al posto di quella PG-13 riservata per i film 'lisci'.

"La director's cut contiene circa un'ora di contenuti extra, quindi penso che sia legittimo definirla come una versione estesa dell'universo di Rebel Moon", ha detto Snyder. "Le differenze sono davvero molte. La director's cut di un film è sempre un'immersione profonda e sistematica in quel film, ed è una cosa che ho notoriamente fatto durante tutta la mia carriera. Non so come ci sono arrivato personalmente a questa cosa del director's cut, ma quello che dirò a riguardo è che, per me, i director's cut sono sempre stati qualcosa per cui ho dovuto lottare in passato e che nessuno lo voleva. Era come un'opera bastarda che cercavo di sistemare perché sentivo che si poteva fare di meglio con il lavoro che avevamo fatto".

Naturalmente, la versione più discussa relativa a questo particolare modus operandi di Zack Snyder è la Snyder Cut di Justice League, pubblicata ufficialmente nel 2021 a ben quattro anni di distanza dalla versione del 2017 diretta da Joss Whedon. Ma in passato il regista aveva realizzato anche due diverse versioni di Watchmen, una director's cut e una ultimate cut, e anche una director's cut di tre ore di Batman vs Superman: Dawn of Justice. Inoltre, recentemente Snyder ha anche parlato della possibilità di realizzare la Snyder Cut di Sucker Punch, film uscito nel 2011.

Rebel Moon: Figlia del Fuoco uscirà il 22 dicembre 2023, mentre il sequel Rebel Moon: La Sfregiatrice arriverà il 19 aprile 2024. Non è chiaro al momento come saranno distribuite le versioni 'Snyder Cut' di entrambi i film, né quando usciranno.