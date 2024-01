Rebel Moon: come sta andando su Netflix Zack Snyder rispetto ad Army of the Dead?

Dopo aver visto il nuovo spot di Rebel Moon diretto da Eli Snyder, figlio del regista Zack Snyder, in queste ore torniamo a parlare di numeri streaming su Netflix per la nuova opera fantascientifica creata dall'autore di Watchmen e Justice League.

In particolare, la domanda che molti si stanno ponendo è: come sta andando Rebel Moon rispetto ad Army of the Dead, ovvero il primo film di Zack Snyder realizzato in esclusiva per la piattaforma di streaming on demand Netflix? Quel progetto, un horror-action zombie-heist con protagonista Dave Bautista, era andato benissimo sulla piattaforma, tanto da dare il là al prequel spin-off Army of Thieves e al sequel Planet of the Dead attualmente in fase di sviluppo. Tuttavia, a quanto pare Rebel Moon si sta comportando addirittura meglio.

Secondo le più recenti valutazioni Nielsen condivise da The Hollywood Reporter, infatti, Rebel Moon è stato il secondo film in streaming più visto nella settimana dal 18 dicembre al 24 dicembre, con ben 966 milioni di minuti accumulati. Questo nonostante abbia fatto il suo debutto in streaming il 22 dicembre, con un numero inferiori di giorni rispetto ai principali concorrenti dello stessa settimana presa in esame. Questo risultato supera i 913 milioni di minuti registrati per Army of the Dead nella sua prima settimana sulla piattaforma. L'unico titolo in grado di battere Rebel Moon è stato il popolarissimo Il mondo dietro di te, con 983 milioni di minuti.

Per altri contenuti, scoprite quando uscirà la Snyder Cut di Rebel Moon: Parte 1, sempre in esclusiva su Netflix.