Rebel Moon, come sta andando su Netflix? I primi risultati dalle classifiche streaming

Come sta andando Rebel Moon: Parte 1 in streaming su Netflix? In attesa delle director's cut di Zack Snyder, diamo un'occhiata ai risultati ottenuti dal primo capitolo della nuova saga fantascientifica creata dall'autore di 300 e Watchmen.

Nonostante molti abbonati Netflix si siano calati appieno nello spirito natalizio di questi giorni, come dimostrano i numerosi film festivi che compaiono nella classifica giornaliera dei 10 film più visti su Netflix, Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco ha conquistato la vetta della graduatoria: dopo aver debuttato il 22 dicembre sulla piattaforma, infatti, il nuovo film scritto, prodotto, fotografato e diretto da Zack Snyder è riuscito a prendere rapidamente il primo posto della classifica, che sta continuando ad occupare in pianta stabile, assediato in ogni dove da film natalizi. Secondo i dati, Rebel Moon è primo in classifica in 62 paesi, ed è entrato in top10 in un numero imprecisato di territori: dati più precisi arriveranno prossimamente, con Netflix che è solito misurare il successo di un titolo dopo 28 giorni di programmazione.

Qui lo sotto la classifica completa dei film più visti su Netflix nei giorni di festa:

Rebel Moon Super Mario Bros Il mondo dietro di te Qualcuno salvi il Natale Gran Turismo Family Switch Holiday in the Vineyards White Christmas Leo Qualcuno salvi il Natale 2

