Rebel Moon, Cleopatra Coleman pazza di Zack Snyder: 'Sul set ha un'energia incredibile'

Nel corso di una recente intervista promozionale con Collider per la prima mondiale di Infinity Pool di Brandon Cronenberg, presentato in queste ore al Sundance Film Festival, l'attrice Cleopatra Coleman ha avuto modo di anticipare qualche dettaglio sull'attesissimo Rebel Moon di Zack Snyder.

La space opera targata Netflix, che arriverà sulla piattaforma di streaming on demand suddivisa in due parti (la prima parte di Rebel Moon è prevista per il 22 dicembre prossimo), è ovviamente protetta da un ampio livello di sicurezza, e le informazioni note al momento sono pochissime, ma restando nei limiti di ciò che le è concesso rivelare Cleopatra Coleman ha provato qualche informazione su Rebel Moon, concentrandosi principalmente sull'atteggiamento di Zack Snyder sul set:

"Non posso dire molto, come potete immaginare, ma dirò che Zack è davvero uno di quei registi che ama il suo lavoro: ogni giorno arriva sul set con un tale entusiasmo, lo vedi in mezzo agli attori che imbraccia la cinepresa e si sporca come tutti noi, è in trincea al nostro fianco e si gode personalmente le ambientazioni di questo mondo fantastico che ha creato, calandocisi fisicamente. Penso che le persone adoreranno davvero l'azione di questo film. Abbiamo lavorato molto duramente sugli stunt e sembrerà davvero bello. Sarà epico. Questo è tutto ciò che posso dire. Non posso rovinarlo!"

Dopo il successo di Army of the Dead di Zack Snyder su Netflix, Rebel Moon è stato portato in vita grazie all'accordo first look tra la casa di produzione The Stone Quarry di Snyder e lo streamer, che si è affrettato a dare luce verde alla space opera ispirata da una vecchia idea di Snyder per un film ambientato nel franchise di Star Wars.

Nel cast, oltre a Cleopatra Coleman, anche Anthony Hopkins, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Charlie Hunnam, Ray Fisher, Jena Malone e Sofia Boutella nel ruolo della protagonista principale.