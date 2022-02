Rebel Moon, Netflix: il film di Zack Snyder sarà diviso in 2 parti girate back to back!

A qualche settimana dalla pubblicazione dei primi concept art di Rebel Moon, emergono oggi nuove indiscrezioni sull'attesissimo blockbuster fantascientifico scritto e diretto da Zack Snyder.

Come potete vedere dal documento pubblicato su Twitter dall'account 'Rebel Moon Updates', le riprese di Rebel Moon inizieranno il 18 aprile, una data perfettamente in linea con le precedenti dichiarazioni della moglie e collaboratrice del regista Deborah Snyder (che aveva parlato di un inizio dei lavori previsto per primavera) ma anche posticipata di circa un mese rispetto alle prime informazioni ottenute da Production Weekly (che aveva indicato invece l'1 marzo come avvio dei lavori). Lo slittamento, comunque, potrebbe essere figlio del nuovo clamoroso aggiornamento su Rebel Moon.

Il documento in basso infatti specifica che Rebel Moon sarà diviso in 2 parti girate back-to-back, termine gergale per riferirsi ad una produzione consecutiva ininterrotta dei due film: i lavori, secondo il nuovo piano di produzione, andranno avanti da aprile fino al 4 novembre. Il documento, infine, conferma anche la trama ufficiale di Rebel Moon: il film narrerà la storia di una pacifica colonia situata ai confini della galassia che si ritrova improvvisamente minacciata dal un tiranno imperialista Belisarius. In preda alla disperazione, la colonia decide di affidarsi ad una giovane donna dal misterioso passato (interpretata da Sofia Boutella) inviandola alla ricerca di guerrieri provenienti dai pianeti vicini, al fine di creare un'alleanza in grado di sconfiggere gli invasori.

Rebel Moon non ha ancora una data d'uscita su Netflix, ma considerate queste tempistiche è probabile che (la prima parte, a questo punto) esordirà tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.