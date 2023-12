Rebel Moon, il cast professa il suo amore per Zack Snyder

Se cerchiamo un regista che provoca più discussioni sui social, quel titolo andrà di diritto a Zacl Snyder. Con l'uscita del suo Rebel Moon Parte 1, Netflix ha riservato al film tutti gli onori necessari per una pellicola che, sicuramente, farà discutere per diverso tempo il pubblico.

Che piacciano o meno i suoi film, Zack Snyder viene considerato dagli attori con cui lavora una delle migliori persone che abbiano mai avuto modo di incontrare. Tutto ciò ripaga quasi di diritto i flop al box office di cui Snyder è stato protagonista nel corso della sua carriera. In occasione dell'uscita del film, durante le interviste promozionali, tante sono state le domande riguardo il lavoro sul set con il regista e il clima che ha aiutato a creare durante la lavorazione. L'operato di Snyder è stato lodato in maniera unanime come raramente succede soprattutto per i registi.

"Dovresti essere sul set per saperlo" ha raccontato Ray Fisher, tra i protagonisti di Rebel Moon. "Il modo in cui gestisce il suo set - e non è solo Zack, sono Zack, Debbie, Wes. Il modo in cui gestiscono il set è diverso da qualsiasi altra cosa che probabilmente troverai a Hollywood. È come una famiglia, e chi non vorrebbe proteggere la propria famiglia?". Alle sue parole si sono aggiunte anche quelle di Cleopatra Coleman che ci ha tenuto ha rafforzare le parole del collega. "Quando qualcuno sa davvero cosa sta facendo, può avere un certo approccio disinvolto e ho la sensazione che non c'era domanda a cui non avrebbe risposto, ed era una cosa enorme, enorme, ma in realtà sembrava davvero intima" ha concluso.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Rebel Moon Parte 1. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!