Rebel Moon, Cary Elwes e Corey Stoll nel cast del nuovo film di Zack Snyder

Continua ad arricchirsi il cast di Rebel Moon, il nuovo film di fantascienza diretto da Zack Snyder. Nelle ultime ore sono stati ufficializzati ben quattro new entry, tra cui la star di La storia fantastica e Saw, Cary Elwes, e la star di West Side Story, Corey Stoll. Ai due si aggiungono anche Michiel Huisman e Alfonso Herrera.

Snyder è reduce dai due novelli Oscar per il miglior film preferito dal pubblico (Army of the Dead) e per la miglior scena preferita dal pubblico (Zack Snyder's Justice League). Ora il progetto di un nuovo film targato Netflix.



Zack Snyder ha annunciato il cast di Rebel Moon ma come sempre accade in questi casi, ci sono delle aggiunte in corsa. Il poker di star si unisce ad una lista già molto ricca, che comprende Sofia Boutella; l'attrice ha colpito sin da subito Zack Snyder ed è uno dei primi nomi ad essere ufficializzato nel cast, al fianco di Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, Ray Fisher, Rupert Friend e Jena Malone.



La descrizione ufficiale di Rebel Moon riporta che 'il nuovo film di Zack Snyder segue un gruppo di coloni ai margini della galassia che arruola guerrieri per farsi aiutare e combattere contro le forze armate d'invasione di un dittatore intergalattico'.

Zack Snyder si è ispirato molto a I sette samurai di Kurosawa:"Sono io che sono cresciuto con da fan di Akira Kurosawa e Star Wars. È il mio amore per la fantascienza e un'avventura enorme. Ho passato gli ultimi due o tre anni a costruire questo universo. Ogni angolo dev'essere dipinto. Ho realizzato progetti disegnando costantemente e coltivando davvero il suo fertile terreno per rendere questo mondo completo".



Se volete scoprire qualcosa in più sul film ecco il logo ufficiale di Rebel Moon, il nuovo progetto di Zack Snyder.