Rebel Moon avrà una Snyder Cut? Netflix ci sta già pensando!

Nell'attesa dell'uscita di Rebel Moon 2 arriva una notizia davvero interessante: a quanto pare Zack Snyder e Netflix vogliono rilasciare ben due director's cut sulla piattaforma streaming.

"Non posso farne a meno. La speranza è che vengano fuori lungo il percorso", ha rivelato Snyder riguardo ai due director's cut.

Il regista ha poi parlato dell'importanza che ha per lui il director's cut e soprattutto la sua potenza. "C'è una grande storia di tagli del regista che sono semplicemente fantastici. Quando frequentavo la scuola di cinema, ho sempre pensato che fosse bello che ci fosse un altro film da scoprire. Quindi, per me, c'è un sacco di... Quando fai un film, hai molte voci nella tua mente creativa che ti dicono quale sarebbe la soluzione narrativamente più forte. E poi c'è un'altra spinta che ti spinge. Io lo faccio comunque, e cioè: 'Beh, e se ci fossero delle tane di coniglio che sono davvero incredibili da percorrere per conoscere diversi aspetti dei personaggi?'. Per me queste sono sempre state le cose che, quando disegno le scene o scrivo la sceneggiatura, finiscono sempre con un sacco di cose che mi sembra raccontino davvero una sorta di storia più profonda".



Per concludere vi lasciamo al trailer di Rebel Moon 2.