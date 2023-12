Rebel Moon arriva a Milano: Netflix trasforma la città nel film di Zack Snyder

A pochi giorni dal ritorno di Zack Snyder, in arrivo con la sua nuova saga fantascientifica Rebel Moon il cui primo capitolo uscirà su Netflix dal 22 dicembre, la piattaforma ha annunciato una curiosa iniziativa che interesserà la città di Milano.

Le atmosfere del film e del pianeta Veldt verranno ricreate in modo realistico attraverso un'installazione esperienziale: Piazza Gae Aulenti si trasformerà in un campo di grano, sovrastato da un’enorme luna rossa, iconico elemento del film, mentre il quartier generale dei ribelli, ovvero i personaggi protagonisti di Rebel Moon di Zack Snyder, sarà ricreato e messo a disposizione dei fan, che potranno immergersi nelle atmosfere del mondo fantascientifico creato dall'autore di Watchmen, Justice League e 300, scattare foto e selfie da un’apposita postazione in modo da immortalare questa magnifica esperienza visiva e condividerla sui propri social media. L’installazione sarà gratuita e aperta al pubblico da venerdì 15 a venerdì 22 dicembre, dalle ore 11.00 alle ore 21.00.

Ricordiamo che Rebel Moon è diretto da Zack Snyder, scritto dallo stesso Snyder con Kurt Johnstad e Shay Hatten, e prodotto da Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder e Wesley Coller. Il film uscirà il 22 dicembre, in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, mentre Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, già completato, sarà invece disponibile dal 19 Aprile 2024, sempre in esclusiva su Netflix.