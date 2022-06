Rebel Moon, Anhtony Hopkins entra nel cast del film di Zack Snyder!

Zack Snyder non ha mai trovato molti problemi nel coinvolgere grandi nomi nei suoi film: da Henry Cavill a Gal Gadot, passando per Jeffrey Dean Morgan, Ben Affleck, Jeremy Irons e tanti altri ancora a comporre una lista davvero niente male. Che questo Rebel Moon voglia dunque puntare a un profilo più basso? Neanche per scherzo!

Dopo aver annunciato tre nuovi ingressi nel cast di Rebel Moon nei giorni scorsi, infatti, Snyder ha svelato pochi minuti fa il nuovo, strepitoso acquisto in vista del suo nuovo film figlio della collaborazione con Netflix: stiamo parlando di Anthony Hopkins, appena ufficializzato per il nuovo film del regista di Watchmen e Justice League.

La star de Il Silenzio degli Innocenti, recentemente premio Oscar per The Father, va dunque ad aggiungersi ad un cast già decisamente rispettabile composto da nomi come Charlie Hunnam, Ed Skrein, Djimon Hounsou, Rupert Friend e tanti altri ancora. Un nome, quello di Hopkins, che non può non suscitare ulteriore curiosità intorno a un film che, come ogni nuova uscita del regista di 300, non sembra certo voler passare inosservato.

Cosa ve ne pare? Siete ottimisti in vista di questa collaborazione tra sir Anthony e Zack Snyder? Diteci la vostra nei commenti! Il regista, intanto, ha spiegato di essersi ispirato a Kurosawa per il suo Rebel Moon.