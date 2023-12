Rebel Moon, 5 cose da sapere sul nuovo film di Zack Snyder

Manca davvero poco all'uscita di Rebel Moon, nuovo film di Zack Snyder in arrivo il 22 dicembre in streaming su Netflix. Abbiamo allora scelto cinque cose da sapere sul nuovo lavoro fantascientifico del regista statunitense.

La prima è che Rebel Moon sarà diviso in due parti: la prima, Figlia del fuoco, che appunto arriverà il 22 dicembre su Netflix; e la seconda, La Sfregiatrice, il 19 aprile 2024. Una sola storia che vedremo però in due "episodi", dando l'idea di un kolossal fantascientifico. Qua c'è anche l'ultimo trailer di Rebel Moon se ancora non l'avete visto.

L'altra cosa da sapere è che Rebel Moon avrà ben due Snyder Cut, come ormai il regista ci ha abituati. La prima versione che arriverà sarà PG-13 mentre l'altra invece più dark, oscura, violenta e con un minutaggio più esteso. Qua se volete un approfondimento su cosa aspettarsi dalle Snyder Cut di Rebel Moon.

Zack Snyder ha poi detto che le due parti di Rebel Moon saranno molto diverse fra loro. Con una prima che si concentrerà sul mostrare la vita di tutti i giorni di questo nuovo universo mentre la seconda che farà esplodere la guerra fra le fazioni.

Snyder si è ispirato molto a Star Wars e a Dune per Rebel Moon, anche perché ha preferito concentrarsi su questo progetto più personale visto che era stato in trattative per dirigere qualcosa proprio del mondo di Guerre Stellari, poi saltata una volta che Lucasfilm è stata acquisita dalla Disney.

Ultima cosa da sapere è che Rebel Moon stava per diventare una serie televisiva, quindi aspettatevi davvero tanto materiale da vedere perché Zack Snyder l'ha concepito come un progetto davvero ambizioso in termini di lunghezza.

