Rebel Moon 3, a che punto sono i lavori? Parla il regista Zack Snyder

Abbiamo recentemente appreso che i piani per Rebel Moon prevedono sei film, ma senza spingersi troppo nel futuro in una nuova intervista promozionale per l'uscita di Rebel Moon: Parte 2, che arriverà su Netflix domani 19 aprile, Zack Snyder ha parlato dello sviluppo di Rebel Moon: Parte 3.

Parlando con ComicBook per Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice, Zack Snyder ha parlato della situazione con lo sviluppo di Rebel Moon 3 e di quanto tempo passerà prima che il trequel possa essere pronto: "Non penso che ci vorrà troppo tempo. Perché io e i miei co-sceneggiatori Kurt Johnstad e Shay Hatten, sappiamo esattamente in che direzione andrà la storia e come si evolverà. Abbiamo pianificato tutto, ogni capitolo. È tutto scritto su una grossa lavagna e ho giù scritto più o meno le prime 30 pagine della sceneggiatura del terzo film, quindi non sarà un grosso problema arrivarci: non sto dicendo che sarà facile, ma sto dicendo che abbiamo un piano e sappiamo come arrivare alla sua realizzazione".

Non è chiaro a questo punto quando uscirà Rebel Moon: Parte 3. In una recente intervista promozionale, infatti, Zack Snyder ha svelato di aver già scelto il suo prossimo film, che però ha descritto come 'una sorpresa' e come un progetto senza CGI né elementi fantastici o fantascientifici, ma più realistico.

