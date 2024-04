Rebel Moon - Parte 2, Zack Snyder spiega la scelta di far morire QUEL personaggio

I film migliori sono, in buona parte dei casi, quelli che non esitano ad assestarci un po' di colpi dritti al cuore: Rebel Moon - Parte 2, che l'abbiate o meno gradito, fa sicuramente parte di quelle opere che, in tal senso, non tendono certo a risparmiarsi. A far versare lacrime amare ai fan è stata, in particolare, la morte di un personaggio.

Stiamo parlando di Gunnar: il personaggio interpretato da Michiel Huisman ci dice addio durante il gran finale della nuova fatica di Zack Snyder, che proprio in occasione dell'uscita del film ha spiegato, nel corso di un'intervista rilasciata a Collider, la scelta di far fuori il nostro eroe.

"[L'ho deciso] sin dalle prime fasi della lavorazione, sapevo quale sarebbe stato il suo compito dal momento in cui ho immaginato Kora, lui rappresenta per lei il suo primo amore, derivato puramente dalle sue scelte e dal suo libero arbitrio quando si è trovata per la prima volta in una condizione di indipendenza. Penso che il suo compito fosse quello di liberarla da un punto di vista emotivo, e credo che l'abbia fatto alla grande" sono state le parole del regista. Morti dolorose a parte, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione di Rebel Moon - Parte 2.

