Per Rebel Moon 2 Zack Snyder ha puntato altissimo: 'È stato il mio set più grande'

Zack Snyder guarda al futuro di Rebel Moon: la saga di Kora è rimasta nel cassetto per anni e dopo la fiducia di Netflix il regista ha costruito l'universo galattico che ha sempre sognato.

Adesso che il debutto di Rebel Moon: la sfregiatrice è vicinissimo, Zack Snyder rivela quanto sia stato ambizioso con la seconda parte della sua epopea tanto da creare una vera e propria fattoria! A seguito delle vicende del primo film, infatti, i ribelli devono difendere la comunità rurale sul pianeta Veldt dalle forze imperiali e le scene necessitavano tanto, tantissimo grano: "È stato il set più grande in cui abbia mai lavorato perché abbiamo piantato acri, acri e acri di grano - ha spiegato Snyder ComicBook.com - tutto quel grano è reale, soprattutto. È stata un'enorme opportunità perché siamo stati in grado di realizzare quelle grandi, gigantesche riprese della raccolta completamente reali ed è stato davvero divertente". Di certo non mancherà l'atmosfera contadina! L'ambizione di Zack Snyder potrebbe espandersi anche nella Snyder Cut di Rebel Moon 1&2 che promette quasi 6 ore di film!

Ma i soldati capitanati da Kora (Sofia Boutella) avranno ben poco tempo per godere della serenità della vita nei campi: in Rebel Moon: la sfregiatrice, i rivoluzionari si ritroveranno a combattere di nuovo contro l'ammiraglio Atticus Noble (Ed Skrein) nel tentativo di difendere il coraggioso popolo del Veldt. Nel cast torneranno Michiel Huisman (Il Trono di Spade), Djimon Hounsou (Aquaman), Doona Bae ( Cloud Atlas ) e Anthony Hopkins che presterà la voce del robot Jimmy.

Rebel Moon: la sfregiatrice arriva su Netflix il 19 aprile!

