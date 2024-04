Rebel Moon Parte 2 videorecensione: è anche peggio del primo

Ve lo raccontavamo nella nostra recensione di Rebel Moon Parte 2 che purtroppo Zack Snyder non riesce a risollevare le sorti della sua saga su Netflix, ma vi raccontiamo tutto anche tramite la nostra videorecensione.

Rebel Moon - Parte 2 è quindi caotico, confusionario e lentissimo, e a tratti sembra quasi riproporre quello che avevamo già visto nel primo film. Soprattutto nella gestione dei personaggi, di nuovo descriti tramite flashback che però non riescono mai a caratterizzarli davvero.

Il tutto inserito in un ritmo narrativo troppo incostante, con la prima delle due ore di Rebel Moon - Parte 2 praticamente priva di eventi che portino un minimo avanti la trama o il rapporto tra i protagonisti.

E poi si vede proprio dove Snyder andrà a mettere le mani per la sua Snyder Cut, visto che questa Parte 2 è di nuovo edulcorata dal punto di vista della violenza e del sangue. Lo stesso Zack Snyder ha detto che la Snyder Cut di Rebel Moon sarà piena di sesso e violenza.

