Rebel Moon: Parte 2, il trailer del sequel è disponibile in esclusiva su Netflix

Oggi su Netflix esce Rebel Moon di Zack Snyder, prima parte del nuovo progetto realizzato dall'autore di Watchmen e Justice League, ma ad attendere i fan alla fine del film ci sarà una piccola grande sorpresa.

Come promesso nei giorni scorsi, infatti, Netflix ha pubblicato in esclusiva il primo trailer ufficiale di Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, col filmato promozionale al momento disponibile soltanto sulla piattaforma: il video può essere riprodotto alla fine di Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco, così da fornire agli spettatori qualche piccolo succosa anticipazione per il sequel in uscita il 19 aprile 2024.

Il filmato mostra Kora e la sua banda di ribelli che si preparano per un'enorme battaglia con il Mondo Madre, la tirannica dittatura che governa l'universo narrativo di Rebel Moon: i personaggi principali sono visti sulla loro pacifica luna agricola di Veldt mentre addestrano gli abitanti del villaggio alla guerra che sta per arrivare. "Il loro incubo peggiore è vedere noi combattere insieme per difendere qualcosa che amiamo", dice la protagonista Kora nel trailer. Inquietantemente, però, molte navi nemiche arrivano sulla luna verso la fine della clip, mentre il taglio di capelli diverso di Kora anticipa possibili flashback incentrati sul passato della guerriera. In questi giorni, Rebel Moon 2 è stato descritto come il Dunkirk di Zack Snyder.

Per altri contenuti, vi ricordiamo che il regista ha rivelato di essere a lavoro sulla sceneggiatura di Rebel Moon 3.