Rebel Moon - Parte 2, il trailer del film di Zack Snyder arriva domani! L'annuncio

Il 2024 è un anno di seconde parti: mentre quella di Dune ancora imperversa nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, quella di Rebel Moon è prossima a fare il suo esordio su Netflix dopo una prima parte che, pur non avendo ricevuto il plauso della critica, non ha mancato di affascinare gli amanti dell'estetica di Zack Snyder.

Lo stesso Snyder che voleva che Rebel Moon uscisse in un'unica soluzione si è dunque arreso alla politica di Netflix, accettando la suddivisione del suo ultimo lavoro in due tronconi: nell'attesa dell'esordio della parte conclusiva del film il prossimo 19 aprile, dunque, nelle prossime ore potremo finalmente dare una prima occhiata a ciò che ancora resta da vedere dell'ambiziosa space opera del regista di 300 e Justice League.

Come annunciato in un nuovo poster, il trailer di Rebel Moon - Parte 2 sarà infatti disponibile a partire da domani, giorno in cui ci verranno quindi mostrate le prime immagini del nuovo capitolo del film con Sofia Boutella: il poster di cui sopra lascia presagire, neanche ce ne fosse bisogno, un tasso d'azione decisamente alto, ma non sono ovviamente escluse sorprese di sorta! Zack Snyder, intanto, ci ha promesso che Rebel Moon - Parte 2 sarà una vera altalena di emozioni.

