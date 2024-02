Rebel Moon 2, svelato il rating ufficiale del nuovo film di Zack Snyder

A pochi giorni dalla pubblicazione della nuova foto ufficiale di Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha confermato il rating del prossimo film della saga fantascientifica creata e diretta da Zack Snyder.

Come prevedibile, la seconda parte del franchise di Rebel Moon ha ricevuto ufficialmente una classificazione PG-13, come riportato dal sito FilmRatings della MPA, l'ente che si occupa di regolamentare e classificare i film negli Stati Uniti: le ragioni del punteggio PG-13 assegnato a Rebel Moon: Parte 2, lo stesso di Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco, sono attribuite a "sequenze di forte violenza, linguaggio scurrile e scene di suicidio".

Questa decisione non dovrebbe sorprendere gli abbonati a Netflix né tanto meno i fan di Zack Snyder: come forse già saprete, infatti, il regista e la piattaforma di streaming on demand hanno concordato fin dall'inizio della produzione che i film di Rebel Moon sarebbero stati distribuiti in due versioni, sia PG-13 che rated-r: la decisione, condivisa con il pubblico diverso tempo fa, non è stata apprezzata da tutti, considerando che la versione vietata ai minori avrà anche un'ora in più di durata e quindi tantissime scene escluse dalla versione 'per tutta la famiglia'.

Rebel Moon 2 uscirà il 19 aprile su Netflix. Successivamente, sempre su Netflix arriverà la Snyder Cut di Rebel Moon: Parte 1, seguita poi dalla Snyder Cut di Parte 2, le cui date d'uscita però non sono state ancora comunicate.