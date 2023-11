Rebel Moon: Parte 2, primo sguardo al sequel La Sfregiatrice: ci sono anche le spade laser

Dopo aver letto le dichiarazioni di Zack Snyder sulla differenza che ci sarà tra Rebel Moon e Rebel Moon: Parte 2, grazie alla rivista Empire Magazine possiamo condividere con voi le prime immagini ufficiali del sequel La Sfregiatrice.

Grazie all'ultimo numero speciale dedicato alle principali uscite del 2024, infatti, Empire Magazine ha avuto un accesso esclusivo a Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, secondo capitolo dell'epopea fantascientifica creata da Zack Snyder per la piattaforma di streaming on demand Netflix in arrivo sul servizio a partire dal 19 aprile 2024: nella foto disponibile in calce all'articolo potete vedere la protagonista Kora, interpretata da Sofia Boutella, affrontare un plotone di nemici armata di blaster, mentre sulla parte destra dell'immagine aguzzando la vista noterete anche la spada laser del mondo di Rebel Moon.

La trama di Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del fuoco segue Kora, una giovane guerriera che dopo essersi schiantata su una luna ai confini dell'universo decide di iniziare una nuova vita in un insediamento pacifico di agricoltori. Presto però diventerà la loro unica speranza di salvezza quando il tirannico Reggente Balisarius e il suo crudele emissario l'Ammiraglio Noble scoprono che i contadini senza volerlo hanno venduto il loro raccolto ai Bloodaxe, fratello e sorella leader di un agguerrito gruppo di ribelli braccati dal Mondo Madre.

Il film uscirà su Netflix dal prossimo 22 dicembre. Per altre novità, scoprite qual è il significato dei titoli dei due capitoli di Rebel Moon.