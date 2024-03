Rebel Moon: Parte 2, tutto quello che sappiamo su La Sfregiatrice: trama, uscita, cast

Il regista Zack Snyder sta per tornare con Rebel Moon 2, secondo capitolo della space-opera prodotta e distribuita in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Netflix: in questo articolo vi offriamo un rapido riepilogo su tutto ciò che dovete sapere sull'atteso film.

Intitolato ufficialmente Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, il film continuerà e presumibilmente concluderà la storia di Kora, una guerriera che ha lasciato l'esercito di un crudele e spietato impero galattico per vivere una vita pacifica sul pianeta di una remota e pacifica colonia di agricoltori: se Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del fuoco è stato più un film d'avventura incentrato sulla storia di come Kora, messa alle strette dell'Impero, ha unito le forze ad un gruppo di guerrieri per dare il via ad una rivoluzione, La Sfregiatrice sarà un vero e proprio film di guerra che racconterà la battaglia campale tra il Mondo Madre e la 'luna ribelle'.

Nel cast, insieme alla protagonista Sofia Boutella nei panni di Kora, torneranno anche i protagonisti del primo episodio, ovvero Michiel Huisman di Game of Thrones nel ruolo di Gunnar, la star de Il gladiatore e Il gladiatore 2 Djimon Hounsou nei panni dell'ex leader militare Titus, l'attrice di The Host Bae Doona nei panni della spadaccina Nemesis, Staz Nair nei panni di Tarak e il premio Oscar Anthony Hopkins nei panni del robot Jimmy, oltre ovviamente a Ed Skrein nei panni del sanguinario Atticus Noble e la star di Occhio di Falco Fra Fee in quelli del malvagio padre adottivo di Kora, Balisarius.

Il film uscirà in esclusiva su Netflix il 19 aprile 2024, e sarà seguito dall'attesa Snyder Cut di Rebel Moon: questa versione integrale, con scene mai viste prima e contenuti per adulti, avrà una durata totale di sei ore (entrambi i film + un'ora di scene inedite per ciascun episodio) e uscirà sempre su Netflix nel corso dell'estate, con una data più precisa che sarà comunicata prossimamente.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Rebel Moon 2.