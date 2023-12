Rebel Moon 2: Quando esce su Netflix il sequel di Zack Snyder?

Quando esce su Netflix Rebel Moon 2 di Zack Snyder? Il franchise di Rebel Moon è appena nato e già si prepara a crescere sulla piattaforma di streaming on demand.

Dovete sapere, infatti, che Netflix ha svelato la data d'uscita di Rebel Moon 2 diversi mesi fa, già insieme all'annuncio della data d'uscita del primo episodio: questo perché, in base al progetto pensato da Snyder, Rebel Moon è unico film diviso in due parti, con Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco uscito il 22 dicembre 2023 e Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice in arrivo il 19 aprile 2024.

Questa data d'uscita è ufficiale e confermata da tutti i comunicata stampa inviati da Netflix nelle scorse settimane per accompagnare il lancio di Rebel Moon: Parte 1, ed è stata anche ribadita dal primo trailer integrale di Rebel Moon 2, pubblicato prima in esclusiva su Netflix nel giorno di uscita sulla piattaforma di Rebel Moon: Figlia del Fuoco e successivamente anche sul web, tra YouTube e canali social associati al film e a Netflix.

Per continuare la space-opera creata da Zack Snyder, dunque, bisognerà aspettare solo pochi mesi, con Netflix che ha deciso di pubblicare Rebel Moon 2 già nella prima parte del 2024. Questa mossa potrebbe significare che le tanto attese e controverse Snyder Cut di Rebel Moon e Rebel Moon: Parte 2 arriveranno nella seconda parte del prossimo anno, in modo tale che Netflix abbia a disposizione tre diversi contenuti targati Zack Snyder per il 2024.

