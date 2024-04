Rebel Moon - Parte 2, promosso o bocciato? Rotten Tomatoes impietoso con Zack Snyder!

Zack Snyder vanta da sempre un seguito quanto mai affezionato, ma non è mai stato un regista di quelli che fanno impazzire la critica: la stampa specializzata non è mai stata particolarmente tenera con il regista di 300 e Batman v Superman, e questo Rebel Moon - Parte 2 non sembra dover costituire eccezione alla regola.

Nel giorno dell'esordio su Netflix del film che prepara il terreno per altri capitoli di Rebel Moon, infatti, è già possibile dare un'occhiata ai risultati raccolti dall'ultima fatica di Zack Snyder su Rotten Tomatoes: il verdetto, inutile dirlo, sembra anche stavolta davvero impietoso.

Al momento, infatti, Rebel Moon - Parte 2 si è fermato a un deprimente 14% di gradimento, risultando, numeri alla mano, il peggior risultato di sempre per Zack Snyder sul noto aggregatore di recensioni: si tratta, comunque, del solo parere della critica, mentre per il punteggio affibbiato al film dagli spettatori bisognerà come sempre attendere un po' di tempo.

Le premesse, comunque, non sembrano delle migliori: vedremo se le recensioni negative fermeranno l'epopea fantascientifica di Snyder o se Netflix deciderà comunque di puntarci ancora per il futuro. Rotten Tomatoes a parte, comunque, noi vi lasciamo qui la nostra recensione di Rebel Moon - Parte 2.

